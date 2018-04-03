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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zehir Zemberek Sözler "Bu Rezil Adamlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup toplantısında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zehir Zemberek Sözler "Bu Rezil Adamlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup toplantısında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

03 Nisan 2018 Salı 15:22
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zehir Zemberek Sözler "Bu Rezil Adamlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup toplantısında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

BU ÜLKENİN SANATÇILARI ZALİMDEN DEĞİL MAZLUMDAN YANA TAVIR ALIR

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin sanatçıları zalimden değil mazlumdan yana tavır alır. Bir ülkenin sanatçıları diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmez. Bir ülkenin sanatçıları asla ve asla inancı, kimliği ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmez. Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil dünyanın her ortamında barışı savunur. Bir ülkenin sanatçıları bir ülkenin değer ve inançlarına saygı gösterir. Eğer bir ülkede cumhurbaşkanı koltuğunu işgal eden zat, ettiği yemine sahip çıkmıyorsa ona sanatçı sahip çıkamaz.

AFRİN'DE 52 ŞEHİDİMİZİN KANI DAHA KURUMADI

Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul- zurna-klarnet... Bir ülkenin değerleri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kimse hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü yapmazsınız, yemek yapar götürürsünüz.Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpCHP GENEL BAŞKANICumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu
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