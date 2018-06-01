Kemal Kılıçdaroğlu: Asgari Ücret 2 Bin 200 TL Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerden iktidar olarak çıkmaları halinde Asgari Ücret'in 2 Bin 200 TL olacağını, söz konusu rakamın büyük olmadığını hesaplamalara göre verildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Bursa'da Akademik Odalar Birliği'nde , sivil toplum örgütleri, dernekler, kanaat önderleri ve diğer bileşenlerle bir araya geldi.

Burada gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili, "25 Haziran'da en düşük emekli aylığı bin 500 lira olacak. Bugün 200, 300, 500 lira emekli aylığı alanlar var. Ayda 400 lira ile o emekli geçinebilir mi? Bin 500 lira vereceğiz. Para büyük değil, ben bunu biliyorum. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yine birer maaş ikramiye vereceğiz. Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Biliyorum büyük rakam değil ama yaptığımız hesaba göre bu rakamı verebiliyoruz. Vergiye tabi olmayacak. İş dünyasına da bir yük getirmeyecek. Bin 500 liranın altında emekli aylığı alan sayısını biliyor musunuz? 1 milyon 644 bin kişi bin 500 liranın altında emekli aylığı alıyor. Arada bir derim ya 'Vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok' diye. Gerçekten bunların yatacak yeri yok." ifadelerini kullandı.

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