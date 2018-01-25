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Kedisi ile Teselli Bulan Ali Dede'den Üzücü Haber Geldi

Mudurnu'da meydana gelen olayda Ali Meşe isimli kişinin evi yanmıştı. Meşe, evinin yanması sonrası kurtulan kedisine sarılarak teselli bulmuştu. Alınan son bilgilere göre Ali Meşe'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Kedisi ile Teselli Bulan Ali Dede'den Üzücü Haber Geldi

Mudurnu'da meydana gelen olayda Ali Meşe isimli kişinin evi yanmıştı. Meşe, evinin yanması sonrası kurtulan kedisine sarılarak teselli bulmuştu. Alınan son bilgilere göre Ali Meşe'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 21:53
Kedisi ile Teselli Bulan Ali Dede'den Üzücü Haber Geldi

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde, geçtiğimiz hafta evinde yangın çıkan ve evi tamamen yanan Eli Meşe, kedisinin kurtulması ile teselli olmuştu ve burada çekilen fotoğraf ile kamuoyunda tanınmıştı.

Kedisinin kurtulması ile teselli olan ve bu görüntüsü ile herkesin kalbinde yer etti. Yangında elinden yaralanan Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meşe tedavisi sürerken kedisinin yanına getirilmesi ile büyük sevinç yaşadı. Taburcu olduktan sonra Bolu’da yaşayan oğlu Ahmet Meşe’nin yanına yerleşen Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri ile tekrar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğüs Hastalıkları Servisi’ne alınan Ali Meşe, uygulanan tedavinin ardından kendisine geldiğini ve öksürüğünün kesildiğini açıkladı.

Ahmet Meşe, babasının evinin yandığını gün üşütmüş olabileceğini  söyleyerek babasının son durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Salı günü hastaneye getirdik. Salı gününden beri hastanedeyiz. Herhalde yangın günü soğukta üşütmüş. KOAH hastalığı da var. Sanıyorum soğukta tetiklemiş. Şu an iyi ama halsiz, inşallah iyi olacak ama"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Ali MeşeAli AmcaSon Dakika
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