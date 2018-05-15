Keçiören'de Dehşet ! Ölü ve Yaralılar Var
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda kaldırılmdaki yayalara çarptığı, kazada 1 kişi hayatını kaybettiği 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
Kazaya ilişkin detaylar geliyor...
Neden kadın sürücü diye özellikle belirtiyorsunuz aynı kazayı hatta çok daha beterini erkekler yapıyor hatta geçen balıkesirdeki minibüs olayında neredeyse 60 kişi yaralandı erkek sürücü dehşet açtı diye bir başlık hiç görmedim. Cinsiyetçisiniz..
Allah dikkatsiz sosyal medya da popi olucam diye araç kullanan trafik canavariyelerini ıslah etsin