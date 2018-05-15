Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Keçiören'de Dehşet! Ölü ve Yaralılar Var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı, korkunç kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

banner396

Keçiören'de Dehşet! Ölü ve Yaralılar Var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı, korkunç kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

15 Mayıs 2018 Salı 17:04
Keçiören'de Dehşet! Ölü ve Yaralılar Var

Keçiören'de Dehşet ! Ölü ve Yaralılar Var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda kaldırılmdaki yayalara çarptığı, kazada 1 kişi hayatını kaybettiği 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. 

Kazaya ilişkin detaylar geliyor...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.05.2018 17:22
Anahtar Kelimeler:
Ankara KeçiörenAnkara Keçiören Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zeliha 14 dakika önce

Neden kadın sürücü diye özellikle belirtiyorsunuz aynı kazayı hatta çok daha beterini erkekler yapıyor hatta geçen balıkesirdeki minibüs olayında neredeyse 60 kişi yaralandı erkek sürücü dehşet açtı diye bir başlık hiç görmedim. Cinsiyetçisiniz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gs55gs 2 dakika önce

Allah dikkatsiz sosyal medya da popi olucam diye araç kullanan trafik canavariyelerini ıslah etsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türk Eğitim Sen'den 40 Bin Atama Çağrısı!
Türk Eğitim Sen'den 40 Bin Atama Çağrısı!
Eşini Boğazından Bıçaklayarak Öldüren Kocadan Akıl Almaz Savunma! Bakın Neden Öldürmüş!
Eşini Boğazından Bıçaklayarak Öldüren Kocadan Akıl Almaz Savunma! Bakın Neden Öldürmüş!
Adana'da Babaannesini Katleden Torundan Şok Eden İfade!
Adana'da Babaannesini Katleden Torundan Şok Eden İfade!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim