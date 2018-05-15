Keçiören'de Dehşet! Ölü ve Yaralılar Var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde kaldırımda yürüyen yayalara çarptığı, korkunç kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.