Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasında yaşanan Olayla İlgili Valilikten Açıklama

Önceki akşam Keçiören'de bulunan bir Çocuk yuvasında meydana gelen olay sonrası Ankara Valiliğinden açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamad olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Valilik tarafındna yapılan açıklamada:

Keçiören ilçesindeki Atatürk Çocuk Yuvasında 21 Aralık 2017 Perşembe günü saat 20.00 sularında, çocukların kendi aralarında yaşadıkları tartışma sonrasında meydana gelen olaya polis tarafından müdahale edilmiştir.

Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ifadelerine yer verildi.

Olay

Olay, saat 22.30 sıralarında Keçiören Pınarbaşı’nda bulunan Ankara Valiliği Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nde yaşandı. İddiya göre, kız öğrenciler arasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine yurt görevlileri öğrencilerin hafta sonu dışarıya çıkma izinlerini iptal etti. Bunu öğrenen bazı öğrenciler, yurt içerisinde taşkınlık çıkararak, kendilerine zarar verdi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara