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KDK Sekreteri AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için aday adaylığını açıkladı.

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KDK Sekreteri AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için aday adaylığını açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:45
KDK Sekreteri AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı Oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Konya'dan AK Parti Milletvekili aday adaylığını açıkladı.  

Konya'dan AK Parti Milletvekili aday adayı olacağını açıklayan KDK sekreteri, "24 Haziran'ın bir sefer çağrısı olduğu inancıyla, ümmete, millete ve Konyalı hemşehrilerimin beklentilerine daha etkin hizmet verebilmek için gönül birliği yaparak gelişen, büyüyen Konya ve yeni büyük Türkiye için 27. Dönem AK Parti Konya milletvekilliğine aday adayı oldum.

Ülkemizin içte ve dışta karşılaştığı büyük sorunlar karşısında Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması ve Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için AK Parti iktidarının kesintisiz devam etmesiyle ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yeni hükümet sisteminin kurulması ile gerçekleşecektir. Bu kapsamda hak, hakkaniyet ve adalet başta olmak üzere inandığımız ilkeler doğrultusunda siyaset yapmak, çocuklara, gençlere, kadınlara ve engellilere yönelik söyleyeceğimiz sözler ve projelerimiz olduğu için bu yola çıktım. Bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını, hayırla sonuçlanmasını Cenab-ı Hakk'tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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KDKKdk Sekreteri
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