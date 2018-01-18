Kazakistan'da Otobüs Faciası! 52 Kişi Feci Şekilde Can Verdi

Kazakistan'ın Aktöbe bölgesinde otobüs bir anda alev aldı. Otobüste bulunan 57 kişiden 52'sinin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Kazakistan'ın kuzeybatısında yer alan Aktöbe bölgesinde bir otobüsün alev aldığı bildiriliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Rusya'dan gelen yolcu otobüsü, tamamı özbek vatandaşı yolcuları taşıyordu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı Acil Durum Komitesi sözcüsü Ruslan İmankulov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aktobe bölgesinde otobanda bir kaza meydana geldiğini, 55 yolcu ve iki şoförün bulunduğu otobüsten 5 yolcunun kaçmayı başarabildiğini, fakat tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Diğer yolcularınsa otobüs içerisinde yanarak öldüğü belirtildi. Kazanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA