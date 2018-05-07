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Kaza Kurşunuyla Yaralanan Bekçi Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da servis otobüsündeyken doldur-boşalt yapan arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti.

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Kaza Kurşunuyla Yaralanan Bekçi Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da servis otobüsündeyken doldur-boşalt yapan arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:43
Kaza Kurşunuyla Yaralanan Bekçi Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da servis otobüsündeyken doldur-boşalt yapan arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti.

İstanbul Üsküdar'da meslektaşına ait silahın ateş alması neticesinde yaralanan bekçi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, Üsküdar'dan eğitim alacakları merkeze gitmek üzere servis otobüsüne binen bekçi Üzeyir Kocatürk (29) doldur-boşalt yapan arkadaşı Ahmet T'nin silahından çıkan kurşun sonucu göğsünden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan talihsiz adam, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Ümraniye'de Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan Kocatürk için Atakent polis merkezi önünde yarın tören düzenleneceği öğrenildi.

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