Kayseri'de Şiddetli Rüzgar! 72 Kilometre Olarak Ölçüldü

Kayseri'de sabaha karşı başlayan şiddetli rüzgarın saatteki hızı 72 kilometre olarak ölçüldü. Kayseri'de sabah saat 04.00 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar kısa süreli paniğe neden oldu. Rüzgarın hızı 04.00 olarak ölçüldü.

Kayseri'de sabaha karşı başlayan şiddetli rüzgarın özellikle şehir merkezinde etkili olduğu öğrenilirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden elde edilen bilgilere göre rüzgarın saatteki hızı 72 kilometreyi buldu. Şiddetli rüzgar sebebiyle Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde bir anne ve 3 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

112 sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan anne ve çocukları Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA