Kayseri ve Mersin Adliyesi CTE Personel Alımı Sonuçlarını Açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alımı için başvuru sonuçları ilgili adalet komisyonları tarafından açıklanıyor. Gün içerisinde bir çok adliye sitesinden başvuru sonuçlarına ilişkin duyurular yayımlandı.

Kayseri ve Mersin Adliyelerinden de personel alımıyla ilgili duyuru yayımlanmış durumda. İlgili adliyelerin adalet komisyonlarına başvuruda bulunan adaylar başvuru sonuçlarını söz konusu internet sitelerinden öğrenebiliyorlar.

Mersin Adliyesi için www.mersin.adalet.gov.tr, Kayseri Adliyesi için www.kayseri.adalet.gov.tr internet siteleri ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı'nın diğer personel alımlarını takip etmek, kamudaki iş fırsatları hakkında anında haber almak, özel sektör iş ilanlarına göz atmak için Türkiye'nin en büyük memur adayı dayanışma grubuna siz de katılabilirsiniz. Katılım için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

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