Kayseri Milletvekili Halaçoğlu : Atatürk'ten Sonra Türkiye'yi İlk Defa Türkler Yönetecek

İYİ Parti kurucularından İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'nin hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de milletvekili seçiminde istediklerine ulaşacağını söyledi.

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına seçilmesi İYİ Parti'nin iktidara gelmesi durumunda "Atatürk'ten sonra ilk defa Türkiye'yi Türkler yönetecek. Bunun nedeni ise İYİ Parti'nin herhangi bir küresel güce bağımlı olmadan tamamen bağımsız olarak iktidara gelmesi olacak. Zaten yaşanan korku ayrıca halkın gösterdiği ilgi de bundan. Türk milleti İYİ Parti'nin hiçbir güce bağımlı olmadığını, bağımsız bir parti olduğunu bildiği için ilgi gösteriyor ve oy verecek" ifadelerini kullandı. Çatı aday iddialarıyla ilgili de konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Halaçoğlu, "Kimin ismi ortaya atılırsa atılsın Meral Akşener tek başına aday olarak bu seçimleri kazanır. İYİ Parti kendi dinamikleriyle, Türk milletinden aldığı güçle iktidara geliyor" dedi.

ESKİ TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI, İYİ PARTİ KURUCULARINDAN KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HALAÇOĞLU KİMDİR?

1949 yılında Adana’nın Kozan kazasında doğdu. 1967’de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nden “Fırka-i İslâhiye ve Kozan” isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında aynı üniversitede Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan, 1978 yılında “XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siyâseti” konulu doktora tezi ile doktor oldu. 1982’de Yardımcı Doçent, Nisan 1983’te de “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi” isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe yükseldi. 20 Mart 1989’da “XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar’da Bazı Osmanlı Şehirleri” konulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi. 1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’na tayin edildi ; 17 Aralık 1990’da da Genel Müdür Yardımcılığına geldi. Bu görevinden 2 Mart 1992’de ayrıldı ve Marmara Üniversitesi’ndeki görevine döndü. 26 Ağustos 1992 tarihinde Rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992’de Rektör vekili ve Kasım 1992’de tekrar rektör yardımcılığında bulundu. Bu görevdeyken 21 Eylül 1993’de Türk Tarih Kurumu Başkanlığına geldi. Bu görevinden Temmuz 2008’de ayrıldı.

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