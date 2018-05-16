Kayseri'de Yürekleri Ağza Getiren Kaza! 9 Yaralı Var

Kayseri'de TIR'a arkadan çarpan özel halk otobüsündeki 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'ndeki Nalçik Bulvarında oldu.

Mimar Sinan Mahallesi seferini yapan Ali Y. yönetimindeki özel halk otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından da refüje çıktı. Kazada otobüs sürücüsü Ali Y. ve otobüsteki 8 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs olay yerine gelen çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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