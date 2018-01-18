Kayseri'de Korkunç Olay! Babasının Boğazını Kesti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 23 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, tartışma yaşadığı babasının boğazını keserek öldürdü. Elde edilen bilgilere göre Serçeönü mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre 23 yaşındaki F.D. ile 52 yaşındaki babası H.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.D. isimli genç bıçakla babasının boğazını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde delil topladı.

Yapılan çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak F.D. polis ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı. 52 yaşındaki H.D.'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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