kaymakamlık memuru pkk ya devletin gizli belgelerini gönderiyormuş

Şehit edilen Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi ile ilgili terör saldırısı davasında 2 defa ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasına çarptırılan eski kaymakamlık memuru Şerif Mesutoğlu'nun devlete ait gizli evrakları PKK'lı teröristlere gönderdiği tespit edildi. Görülen davanın gerekçeli kararında Mesutoğlu'nun saldırıda kullanılan patlayıcı ve kumandayı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine giderek kırsal alanda buluştuğu teröristlerden aldığı yer aldı.

Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun devlete ait gizli evrakları ve belgeleri PKK'lı teröristlere gönderdiği bilgisi, mahkemenin gerekçeli kararında yer aldı. Kararda, el yazısı notunun, kendisine ait olduğu yapılan laboratuvar testi netiesinde tespit edilen Mesutoğlu'nun, Derik'e komşu olan Diyarbakır'ın Çınar ilçesine giderek kırsal alanda buluştuğu teröristlerden, olayda kullanılan el yapımı patlayıcı (EYP) ve kumandayı teslim aldığı belirtildi.

Bingöl'de 2 yıl önce PKK sığınağına karşı gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen teröristin ve sığınaklara yapılan operasyon sonrası ele geçirilen materyallerin incelenmesi üzerine çıkan yazıda Mesutoğlu'nun, Kaymakamlığa ait gizli evrakları ve belgeleri PKK'lı teröristlere gönderdiğine vurgu yapılan kararda, Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü'nün incelemesi neticesi hazırlanan raporda, yazının Mesutoğlu'na ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ele geçirilen notta şu ifadeler yer alıyordu;

"Heval Numan'a! Ben Bitlis Valiliğinden Derik Kaymakamlığına şef olarak atandım. Konum itibarıyla hemen hemen tüm gizli evraklar elimin altından geçmekte. Hevale Sofi ile gönderdiğim hafıza kartında çok önemli olduğunu düşündüğüm gizli evraklar var. İçinde bulunduğumuz bu dönemde bu tarz bilgilerin partimiz için çok önemli olacağı kanaatindeyim. Bu yeni dönemde çalışmalarımın, istihbarat bilgilerinin temini noktasında olması daha faydalı olacaktır. Gizli evrak olsun ya da olmasın bir ay sonra yeniden gelip çalışmalarımda yol haritası belirlemek adına sizinle görüşmek istiyorum. Başarılar... 12/03/2016 Seyda H. Numan'a."

DAĞDA KARDEŞLERİİ VAR DİYE SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Mesutoğlu'nun, iki kardeşinin PKK'nın dağ kadrosundan olduğu ve kardeşlerden Ozan Çelik'in de iki yıl önce Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal kesiminde bomba yüklü bir traktör ile son anda fark edildiği ve güvenlik güçlerinde etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bunun için de Mesutoğlu ve ailesinin, biri öldürülen iki kardeşlerinin de dağda olmalarından dolayı soyadlarını değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

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