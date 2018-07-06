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Kayıp Yusuf ile İlgili Umutlar Gelen Haberle Yıkıldı! 

İstanbul'da bir marketin kamerasına yakalanan çocuğun yeni ve daha net görüntülerinin ele geçirildiği haberi alındı. Görüntüleri izleyen aile çocuğun kayıp Yusuf olmadığını belirtti. 

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Kayıp Yusuf ile İlgili Umutlar Gelen Haberle Yıkıldı! 

İstanbul'da bir marketin kamerasına yakalanan çocuğun yeni ve daha net görüntülerinin ele geçirildiği haberi alındı. Görüntüleri izleyen aile çocuğun kayıp Yusuf olmadığını belirtti. 

06 Temmuz 2018 Cuma 17:55
Kayıp Yusuf ile İlgili Umutlar Gelen Haberle Yıkıldı! 

İstanbul'da bir marketin kamerasına yakalanan çocuğun yeni ve daha net görüntülerinin ele geçirildiği haberi alındı. Görüntüleri izleyen aile çocuğun kayıp Yusuf olmadığını belirtti. 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren ve kendisinden daha sonra haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olabileceğine yönelik umutlar boşa çıktı. Aileye de izlettirilen güvenlik kamerasına yakalanan görüntülerdeki çocuğun, yeni ve daha net görüntülerinin elde edilmesinden sonra şahsın kayıp Yusuf olmadığı öğrenildi. Baba Mehmet Şah Yılmaz, yetkililerden arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. Yılmaz, ""Bu görüntüler marketin görüntülerinden daha netti. Emniyet yetkilileri bize görüntülere bakıp, çocuğun bize ait olup olmadığını sordu. Çok net bir şekilde gözüküyor. Bu çocuk Yusuf değil. Umutlarımız yıkıldı. Çocuğumuz halen nerede olduğu belli değil. Bir sonuç alınıncaya kadar arama çalışmalarına devam edilmesini istiyoruz" dedi.

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Kayıp YusufKayıp Yusuf Umutlar
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