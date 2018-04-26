Katar Havayolları Türk Personel Alacak! (En Az Lise Mezunu, 7 Bin 500 TL Maaş, Katar'da Daire)

Katar Havayolları artan uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak üzere pilot ve kabin görevlisi alımı yapacak. İstanbul'da 29 Nisan'da yapılacak işe alım etkinliğinde 7 bin 500 Türk lirası maaştan başlamak üzere kabin görevlisi olmak isteyen Türk personel alınacak.

Katar-Türkiye arasındaki sıcak ilişkiler Katar Havayolları'nın daha fazla Türk personel alınmasına da sebep oldu. Astronomik maaşlar vererek Türk ve yabancı pilot alımı yapan Doha Merkezli Qatar Airlines İstanbul'da 29 Nisan'da yaklaşık 7 bin 500 TL maaş başlangıcı ile kabin görevlisi olmak isteyen Türk personel arayacak. Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, başvurusu kabul edilenler ilerleyen dönemlerde geniş gövdeli uçaklarda sorumlu oldukları takdirde 15 bin liraya kadar maaş alacaklar. Ayrıca başvurusu kabul eidlenlere DOHA'da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edilecek.

Başvurular 29 Nisan'da İstanbul'daki Crowne Plaza'da 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek. Başvuruda bulunacakların en az 21 yaşında olması, en az lise mezunu olması, ingilizceyi çok iyi derecede bilmesi gerekiyor.

KAYNAK: http://www.haberturk.com/katar-havayollari-7-bin-500-lira-baslangic-maasiyla-turk-personel-ise-alacak-katar-havayollari-is-i-1935465-ekonomi