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Kastamonu'da Sahur Vakti Korkunç Olay!

Kastamonu'da 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik, birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

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Kastamonu'da Sahur Vakti Korkunç Olay!

Kastamonu'da 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik, birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

17 Mayıs 2018 Perşembe 16:13
Kastamonu'da Sahur Vakti Korkunç Olay!

Kastamonu'da 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik, birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sahur vakti işlendiği öğrenilen cinayetin şüphelisi Gencay G., sabah saatlerinde jandarma ekiplerine teslim oldu.

Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İddialara göre, evli olmayan fakat birlikte yaşayan Pınar Çelik ve Gencay G. arasında sahur vaktinde henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline bıçak alan Gencay G.,  Pınar Çelik'i boğazını keserek vahşice katletti.

Şüpheli daha sonra kadının üzerini örtüp sabah saatlerinde jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Pınar Çelik'in cansız bedeni savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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