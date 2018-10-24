Kaşıkçı cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Kuyuda aramaya izin verilmedi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair özel yetkiyle donatılan savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçlerinin Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu bahçesindeki kuyuda arama yapmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gitmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil araması yaptı. Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililer tarafından izin verilmediği bilgisine ulaşıldı.



CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ



Washington Post gazetesinde de analiz haber içerikli yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.



Emniyet kaynakları tarafından yapılan değerlendirmede, Cemal Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma masası kurulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.



Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim 2018 tarihinde, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

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