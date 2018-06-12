Kars'ta Park Tartışması Kanlı Bitti! 1 Ölü , 4 Yaralı

Kars'ta iki grup arasında çıkan park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1 Kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

Kasaplar Meydanı'nda gıda satışı yapılan dükkan işleten Voılkan Y. ve Hakan Y.'nin iş yeri önüne gelen Servet Ç. ile bu kişiler arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kişiler tarafından darp edildiği öne sürülen Servet Ç. daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kısa süre sonra akrabalarını da yanına alarak geri dönen Servet Ç. ile beraberindekiler Volkan Y. ve Hakan Y.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş atçı. Olayda Volkan Y. , Hakan Y. , Hüseyin K. , Zeki K. ve Sulhettin Y. yaralandı. Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Volkan Y. burada doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadı. Zanlılardan Saffet ve Rafet Ç. kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Servet Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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