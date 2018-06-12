Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kars'ta Park Tartışması Kanlı Bitti! 1 Ölü , 4 Yaralı

Kars'ta iki grup arasında çıkan park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1 Kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

banner396

Kars'ta Park Tartışması Kanlı Bitti! 1 Ölü , 4 Yaralı

Kars'ta iki grup arasında çıkan park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1 Kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

12 Haziran 2018 Salı 16:50
Kars'ta Park Tartışması Kanlı Bitti! 1 Ölü , 4 Yaralı

Kars'ta iki grup arasında çıkan park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1 Kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

Kasaplar Meydanı'nda gıda satışı yapılan dükkan işleten Voılkan Y. ve Hakan Y.'nin iş yeri önüne gelen Servet Ç. ile bu kişiler arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kişiler tarafından darp edildiği öne sürülen Servet Ç. daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kısa süre sonra akrabalarını da yanına alarak geri dönen Servet Ç. ile beraberindekiler Volkan Y. ve Hakan Y.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş atçı. Olayda Volkan Y. , Hakan Y. , Hüseyin K. , Zeki K. ve Sulhettin Y. yaralandı. Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Volkan Y. burada doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadı. Zanlılardan Saffet ve Rafet Ç. kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Servet Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KarsKars ParkKars Park Yeri Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu Yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu Yayımlandı
500 Engelli Öğretmen Alımı Kontenjanları Açıklandı
500 Engelli Öğretmen Alımı Kontenjanları Açıklandı
Önce Hayvanı Ahıra Bağladı! Sonra Karısı Karşı Çıkınca Ona da Saldırdı...
Önce Hayvanı Ahıra Bağladı! Sonra Karısı Karşı Çıkınca Ona da Saldırdı...

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim