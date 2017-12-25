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Kars'ta Korkunç Kaza ! 9 Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsü yan yattı, meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kars'ta Korkunç Kaza ! 9 Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsü yan yattı, meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:35
Kars'ta Korkunç Kaza ! 9 Kişi Yaralandı

Kars'ta Korkunç Kaza ! 9 Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzlu yolda kayan yolcu otobüsü yan yattı, meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre, Sarıkamış-Karakurt yol ayrımında saat 08.00 sıralarında meydeana gelen trafik kazasında, Iğdır istikametinden gelen 34 DY 9422 plakalı yolcu otobüsü gizli buzlanmadan dolayı yolda kayarak yan yattı. Meydana gelen korkunç kazada 9 kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralı vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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