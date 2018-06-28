Kars'ta Dehşet! 12 Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçeisnde meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre, Sarıkamış'ta piknikten dönen aileyi taşıyan minibüs Çamyazı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yatığı belirtildi.

Feci kazada minibüsteki M.K., A.K., N.K., B.K., K.Ç.,M.K.,B.K., İ.K., N.K., K.K., G.K. ve M.K. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarıkamış Devlet Hastanesindeki yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.