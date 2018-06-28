Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kars'ta Dehşet! 12 Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçeisnde meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre, Sarıkamış'ta piknikten dönen aileyi taşıyan minibüs Çamyazı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yatığı belirtildi.

banner396

Kars'ta Dehşet! 12 Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçeisnde meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre, Sarıkamış'ta piknikten dönen aileyi taşıyan minibüs Çamyazı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yatığı belirtildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 22:16
Kars'ta Dehşet! 12 Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçeisnde meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre, Sarıkamış'ta piknikten dönen aileyi taşıyan minibüs Çamyazı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yatığı belirtildi.

Feci kazada minibüsteki M.K., A.K., N.K., B.K., K.Ç.,M.K.,B.K., İ.K., N.K., K.K., G.K. ve M.K. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarıkamış Devlet Hastanesindeki yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KarsKars Dehşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zabıtalar ile Seyyar Satıcılar Kavga Etti! 3 Yaralı
Zabıtalar ile Seyyar Satıcılar Kavga Etti! 3 Yaralı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'den Geri Adım Yok!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'den Geri Adım Yok!
Ünlü İş İnsanı Tara Hayatını Kaybetti! Türkiye'nin En Zengin 3'üncü İsmiydi
Ünlü İş İnsanı Tara Hayatını Kaybetti! Türkiye'nin En Zengin 3'üncü İsmiydi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim