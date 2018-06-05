Kars'ta Aileler Çatıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Kağızman'ın Kesik Köprü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma çok kısa sürede silahların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet, Tayyar, İlhan, Ali ve veli A. ile Süleyman G'nin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan kişilerden 24 yaşındaki Mehmet A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağızman Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü, Kağızman Devlet Hastanesine gelerek olaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Polisler tarafından yatıştırıldığı öğrenilen olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kavgaya dair soruşturma sürüyor.

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