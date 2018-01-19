Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Karne Günü Capsleri Kırdı Geçirdi-İşte En Güzel Capsler

Karne günü capsleri sosyal medyayı kırdı geçirdi. Özellikle karne alan öğrenciler, bu stresli günlerini eğlence malzemesi haline getirdi. İşte en güzel karne günü capsleri.

banner396

Karne Günü Capsleri Kırdı Geçirdi-İşte En Güzel Capsler

Karne günü capsleri sosyal medyayı kırdı geçirdi. Özellikle karne alan öğrenciler, bu stresli günlerini eğlence malzemesi haline getirdi. İşte en güzel karne günü capsleri.

19 Ocak 2018 Cuma 16:12
Karne Günü Capsleri Kırdı Geçirdi-İşte En Güzel Capsler

Karne gününün gelmesi ile birlikte sosyal medya aldı başını yürüdü.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaştığı günümüzde hemen hemen her şey artık bir eğlence malzemesine dönüştürülebiliyor. Özellikle paylaşılan fotoğraflar ve ünlü isimlerin resimlerinin altlarına konulan komik yazılar, oldukça stresli olayları bile komedi malzemesi haline dönüştürebiliyor.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından da sosyal medyada karne capsleri aldı başını gitti. Özellikle sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflar binlerce beğeni, yorum ve retweed aldı. Biz de karne gününü eğlence gününe çeviren bu capslerden en güzellerini takipçilerimiz için derledik.

İşte en güzel karne günü capsleri. (Favori capsin sayısını yoruma yazın.. En çok beğenileni seçelim.)

1.

2.

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Karne GünüKarne CapsleriEn Güzel CapslerKomik Caps
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Bu İşi Öğreteceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Bu İşi Öğreteceğiz"
Şimdi de Van'dan Korkutan Haber! 8'i Öğretmen 9 Kişi Yaralandı
Şimdi de Van'dan Korkutan Haber! 8'i Öğretmen 9 Kişi Yaralandı
Kılıçdaroğlu :"Birisi İşsizlikten Kendini Yakıyorsa, Bu Dünyanın Her Yerinde Haberdir"
Kılıçdaroğlu :"Birisi İşsizlikten Kendini Yakıyorsa, Bu Dünyanın Her Yerinde Haberdir"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim