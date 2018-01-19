Karne Günü Capsleri Kırdı Geçirdi-İşte En Güzel Capsler

Karne gününün gelmesi ile birlikte sosyal medya aldı başını yürüdü.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaştığı günümüzde hemen hemen her şey artık bir eğlence malzemesine dönüştürülebiliyor. Özellikle paylaşılan fotoğraflar ve ünlü isimlerin resimlerinin altlarına konulan komik yazılar, oldukça stresli olayları bile komedi malzemesi haline dönüştürebiliyor.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından da sosyal medyada karne capsleri aldı başını gitti. Özellikle sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflar binlerce beğeni, yorum ve retweed aldı. Biz de karne gününü eğlence gününe çeviren bu capslerden en güzellerini takipçilerimiz için derledik.

İşte en güzel karne günü capsleri. (Favori capsin sayısını yoruma yazın.. En çok beğenileni seçelim.)

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Kpsscafe.com.tr | Ankara