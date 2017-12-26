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Karısının Sevgilisini 7 Yaşındaki Çocuğunun Odasında Yakalamıştı-İmza Kampanyası Başladı

Geçtiğimiz gün Tekirdağ'da meydana gelen olayda, işten erken gelen fabrika işçisi karısının sevgilisini 7 yaşındaki çocuğunun odasında yakaladı. Yakaladığı kişi bıçaklayarak öldüren işçinin serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

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Karısının Sevgilisini 7 Yaşındaki Çocuğunun Odasında Yakalamıştı-İmza Kampanyası Başladı

Geçtiğimiz gün Tekirdağ'da meydana gelen olayda, işten erken gelen fabrika işçisi karısının sevgilisini 7 yaşındaki çocuğunun odasında yakaladı. Yakaladığı kişi bıçaklayarak öldüren işçinin serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

26 Aralık 2017 Salı 17:55
Karısının Sevgilisini 7 Yaşındaki Çocuğunun Odasında Yakalamıştı-İmza Kampanyası Başladı

Son dakika haberi Tekirdağ'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan evinde, eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren ve mahkemece tutuklanan 35 yaşındaki Tayfun Vuran'ın serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü, Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Saray'da bulunan bir fabrikada çalışan Tayfun Vuran, işi erken birince iş yerinden çıkıp evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Vuran, evden gelen sesler üzerine şüphelenip, telefonla eşi Kader Vuran'ı telefonla aradı. Kader Vuran, eşinden çiğ köfte alıp, eve öyle gelmesini istedi. Durumdan şüphelenen Tayfun Vuran ise ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader Vuran, kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun Vuran, 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki gardıropta, evli ve 3 çocuk babası Serkan Sevim'i yakaladı.

Bıçakladı

Mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim'i öldüren Tayfun Vuran, ardından 4 aylık hamile eşi Kader Vuran'ı bıçakla yaraladı. Tayfun Vuran, polisi arayıp, kendisini ihbar ettikten sonra eve sağlık ekibi çağırdı. Yaşanan korkunç olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tayfun Vuran, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İmza Kampanyası Başlatıldı

Olayın ardından imza platformu 'www.change.org' üzerinden Tayfun Vuran'ın serbest bırakılması için bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Değer verdiği eşinden uğratıldığı alçakça ihanet sonucu bir gecede hayatı kararan, ailesi için gece yarısına kadar çalışıp, gördüğü manzara karşısında aslında en büyük mağduriyeti yaşayan Tayfun Vuran kardeşimiz için adalet istiyoruz. Unutmayalım ki yaşanan bu talihsiz durum, hepimizin başına gelebilir'

Kampanyayla 24 saatte yaklaşık 10 bin imza toplandı. Toplanan imzaların Adalet Bakanlığı'na iletileceği açıklandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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