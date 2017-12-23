Karısına 'Seni Dövmekten Elim Acıdı, O Yüzden Seni Öldüreceğim' Dedi ve..

Kadına şiddet ülkemizin ve dünyamızın en ciddi sorunları arasında. ama gün geçmiyorki bir kadına şiddet vak'ası daha yaşanmasın.

21 yaşında kaçırılan ve zorla evlendirilen Aylin'in ailesi, onu kendi isteği ile kaçmış zannedip darıldı. Zorla evlendirildiği kocası daha önce 8 yıl hapis yatmış biri olan Aylin, evliliği boyunca yalnız kaldı ve sürekli şiddet gördü. Ailesinin de destek çıkmadığı Aylin, sürekli şiddete maruz kalmış. Öyle ki Aylin'in kocası, ‘SENİ DÖVMEKTEN ELİM ACIDI, O YÜZDEN SENİ ÖLDÜRECEĞİM’ sözlerini bile söylemiş.Örgüt üyesiyim ailene zarar veririm tehdidi karşısında çaresiz kalan Aylin, defalarca düşünmesine rağmen, ailesine zarar gelir düşüncesiyle boşanmaktan vazgeçmiş.

Hürriyet'ten Melis alphan'ın kaleme aldığı haberi şu şekilde;

"İki kez gözünü kararttı ve boşanma dilekçesini aile mahkemesine sundu.

2015’te Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçeye ‘şiddet gördüğü için boşanmak istediğini’ yazdı. Duruşma günü kocası “Boşanırsan buradan sağ çıkamazsın” diye onu tehdit edince mecbur caydı.

‘SENİ DÖVMEKTEN ELİM ACIDI, O YÜZDEN SENİ ÖLDÜRECEĞİM’

Bunun üzerinden 3 yıl geçti ama nasıl geçti?

Aylin sürekli kocası tarafından şiddet gördü, ölümle tehdit edildi; her seferinde şiddetin izi morluklar iyileşene kadar evden çıkamadı. Adam Gazi Kent Ormanı’nda işlettiği çay bahçesinde bile herkesin gözü önünde Aylin’i darp ediyor, kimse uzanıp da müdahale etmiyordu.

4 yaşındaki çocukları, bir çocuğun asla görmemesi gereken şeyler gördü. Babasının gardırobun üstündeki silahlarından haberdardı ve defalarca annesini ölümle tehdit ettiğine tanıktı.

Aylin iki buçuk ay önce yine gözünü kararttı ve Diyarbakır’a ailesinin yanına kaçtı, yeniden boşanma davası açtı. Ama kocası yakasından düşmedi. Aylin mecbur İstanbul’a döndü. Eve gitmek üzere bindiği arabada kocası direksiyonu ormana kırdı. Aylin’i orada darp etti, üzerine köpek saldı ve arkadaşlarından silah istedi. Aylin “N’olur vermeyin” diye yalvararak o anda oracıkta ölmekten kurtuldu.

O haftanın sonunda, gecenin bir vakti Aylin evde uyurken, kocası eve geldi; “Seni ormana götürüp orada öldüreceğim” diye bağırıp çağırdı. İçeride çocuk uyuyordu, Aylin’in ısrarlarıyla evde kaldılar. Adam “Ben yapacağımı burada da yaparım. Seni dövmekten elim acıdı. O yüzden seni dövmeyeceğim, öldüreceğim” diyerek yatak odasına geçti. Aylin’i de zorla getirdi. Gardırobun üzerinden pompalı tüfeği aldı ve Aylin’in çenesine, sonra alnına ve vücudunun değişik yerlerine dayayarak “Nerenden vurayım seni?” diye sordu.

Aylin silahı ters çevirdi. Çekiştirip dururken silah patladı ve adam öldü.

Aylin oğlunu aldı, abisine emanet etti ve karakola gidip teslim oldu.

Şiddetin tüm izlerini yüzünde ve vücudunda taşıyan Aylin’in çelişki barındırmayan ifadesi üzerine savcı ve hâkim bunun meşru müdafaa olduğuna kanaat getirdi.

Hakim Can Güvenliği İçin Tutuklamak Zorunda Kaldı

Fakat ölen kocasının çevresi öyle tehditler savuruyordu ki, hâkim Aylin’i korumak için tutuklanmasına karar verdi. Aylin o gün salıverilseydi can güvenliği olmayacaktı."

Kpsscafe.com.tr | Ankara

Kaynak Hurriyet