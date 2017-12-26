Karı-Koca Arasındaki İğrenç Anlaşma Ölümle Sonuçlandı

Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldüren adamın genç kadını 3 bin lira yerine 1000 TL getirdiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde meydana gelen cinayetle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

İddialara göre, bir erkek çocuğu olan G.İ , 6 sene önce eşinden boşandı. G.İ. bu sefer S.U isimli şahısla evlendi. Çift, S.U'nun borçları nedeniyle tedbir amaçlı geçtiğimiz sene boşanmalarına rağmen aynı evde birlikte yaşamaya devam etti. 26 yaşındaki G.İ sosyal tesislerde bir ev kiraladı ve burada diğer kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı. Daha önce fuhuştan gelen paralardan eşine haftalık 3 bin lira veren G.İ , son zamanlarda 1000 TL vermeye başladı. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı.

Önceki akşam biri kadın iki arkadaşıyla evde alkol alan çift, daha sonra kendi yatak odalarına geçtiler ve burada yine para yüzünden tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.U mutfaktan aldığı bıçakla G.İ'yi 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü. S.U daha sonra evden kaçtı ve ortalıktan kayboldu. Şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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