Kardeşler Arasındaki Miras Kavgası Kanlı Bitti!

Afyonkarahisar'da kardeşler arasında miras yüzünden çıktığı öğrenilen kavga kanlı bitti. M.A., ağabeyi B.A'yı tabancayla yaraladı. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Büyükkalecik beldesinde miras yüzünden aralarında husumet olduğu belirtilen M.A. ve ağabeyi dün öğle saatlerinde tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine M.A., üzerinde bulundurduğu tabancayı ağabeyine yöneltip ateşledi. Ağır yaralanan B.A. için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından B.A. , ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözatlına alınan M.A. , işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE - ANKARA