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Karar Verildi! 300 Terörist İdam Edilecek

Irak Mahkemeleri 300'ü aşkın IŞİD üyesini idam cezasına çarptırdı. Yüzlerce kişiyeyse müebbet hapis cezası verdi. Irak'ın başkenti Bağdat ve Musul'daki iki farklı mahkemede yargılamalarda sona gelindi.

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Karar Verildi! 300 Terörist İdam Edilecek

Irak Mahkemeleri 300'ü aşkın IŞİD üyesini idam cezasına çarptırdı. Yüzlerce kişiyeyse müebbet hapis cezası verdi. Irak'ın başkenti Bağdat ve Musul'daki iki farklı mahkemede yargılamalarda sona gelindi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:09
Karar Verildi! 300 Terörist İdam Edilecek

Irak Mahkemeleri 300'ü aşkın IŞİD üyesini idam cezasına çarptırdı. Yüzlerce kişiyeyse müebbet hapis cezası verdi. Irak'ın başkenti Bağdat ve Musul'daki iki farklı mahkemede yargılamalarda sona gelindi.

Terör örgütü IŞİD'e üye oldukları belirlenen çok sayıda yabancı ülke vatandaşına idam cezası verildi. Iraklı yetkililer, Bağdat'taki mahkemede 97 yabancı teröristin idama mahkum edildiğini, 185 kişinin ise müebbet hapisle cezalandırıldığını ifade ediyor. Hüküm giyenler arasında Türk vatandaşı kadınlar da bulunuyor.  

Musul'daki mahkeme ise 212 kişiye idam kararı , 341 kişiye müebbet cezası verdi. Irak Anayasa Mahkemesi sözcüsü Abdülsettar Bayrakdar 'Duruşmalarda bu kişilerin terör suçu işledikleri kanıtlanmıştır' ifadelerini kullandı. Aralık 2017'de IŞİD' e yönelik savaşın kazanıldığını duyuran Irak hükümeti, örgüte üyelikle suçlanan kişilerin yargılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

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