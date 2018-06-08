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Karar Verildi! Bayramın 1. Günü Ankara'da AVM'ler Kapalı Olacak

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce alınan kararla, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ve 1 Ocak günleri kentteki alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı bildirildi.

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Karar Verildi! Bayramın 1. Günü Ankara'da AVM'ler Kapalı Olacak

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce alınan kararla, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ve 1 Ocak günleri kentteki alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı bildirildi.

08 Haziran 2018 Cuma 17:22
Karar Verildi! Bayramın 1. Günü Ankara'da AVM'ler Kapalı Olacak

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce alınan kararla, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ve 1 Ocak günleri kentteki alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı bildirildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırlarında bulunan bütün alışveriş merkezleri sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir. Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı’nın 1’inci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır." denildi.

İlgili Kanun Maddesi : 

"Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatk?r odasının görüşü alınır. Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine bakanlık yetkilidir."

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AnkaraAnkara Avm
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