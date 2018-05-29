Karar Açıklandı! 50 Mağazalı Çocuk Giyim Devi İflas Etti

Bebek ve çocuk markası Pamidor için mahkeme iflas kararı verdi. İki sene önce iflas erteleme talebiyle mahkeme başvuran 50 mağazalı şirketin kurtarılamayacağına yönelik iflas kararının çıktığı bildirildi.

Pamidor'un tasfiye süreci başlayacak. 25 senedir tekstil sektöründe olan Pamidor Mağazacılık şirketi, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca iki sene önce mahkemeye başvurarak iflas erteleme talebinde bulunmuştu. Şirket adına gerçekleşen başvuruda, iflas erteleme kararı verilmesi halinde, faaliyetlerin daha etkin sürdürülebileceği belirtilmişti.

Davayı ele alan mahkeme şirkete kayyum ataması yaptı. Ve şirket yönetiminin aldığı tüm kararlar kayyum denetiminde gerçekleşti. 2 sene süren yargılama sonucunda 23 Mayıs'da şirketin iflasına yönelik karar verildi. Tasviye için dosya İcra Dairesine gönderildi. 50 Mağazası olan şirketin 100 milyon lira cirosu bulunuyordu.

KPSSCAFE - ANKARA