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Karamollaoğlu'ndan CHP'ye Çok Sert Sözler : Maşallah, Madalya Takalım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken yerel seçim çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  

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Karamollaoğlu'ndan CHP'ye Çok Sert Sözler : Maşallah, Madalya Takalım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken yerel seçim çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:46
Karamollaoğlu'ndan CHP'ye Çok Sert Sözler : Maşallah, Madalya Takalım

Saadet Partisi Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde buluınan Temel Karamollaoğlu, her gün çocukların kaybolduğu ve bir kısmının da cinayete kurban gittiğini hatırlatarak, bu durumun toplumu derinden yaraladığını belirtti.

Hayatını kaybeden çocuklara rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, bu konuya dair tedbirlerin süratle alınması gerektiğini söyledi. Sadet Partisi Genel Başkanı, "Biz suçluların cezalandırılması konusunda alınacak her türlü kararın arkasındayız. Ancak bu ceza konusunun siyasi bir polemik haline getirilmesine de karşıyız. Artık idam konusu gibi meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmekten iktidar ve iktidar yanlıları mutlaka kaçınmalı" dedi.

Yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik çağrılara CHP'nin 'Hazırız' mesajı vermesine tepki gösteren Karamollaoğlu, "Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, 'Biz de varız' diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi.Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız" dedi.

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KaramollaoğluTemel Karamollaoğlu
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