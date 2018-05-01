Karamollaoğlu : Bugün Asgari Ücreti Konuşmak Varken, Meydanı Konuşuyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından sonra parti genel merkezinde kendisini heyecanla bekleyen partililere seslendi. 1 Mayıs dolayısıyla emek ve işçilere yönelik mesajlarıyla konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, birlik beraberlik mesajları verdi.

Temel Karamollaoğlu : Allah(C.C) razı olsun. Allah (c.c) sizlerden razı olsun. Hepinizi saygıyla , sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı hak yar ve yardımcımız olsun. Adaletin tecellisi için gece gündüz çalışan dava arkadaşlarım. Anadolumuzun güzel insanları. Azim, gayret, fedakarlık timsali hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler. Bu güzel ülkemizin güzel insanları. Hepinizi tüm kalbimle selamlıyorum. Bu muhteşem buluşmanın ülkemizin , milletimizin hayrına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bugün 1 Mayıs emek ve dayanışma günü. Sözlerimin hemen başında Tüm emekçilerin , tüm çalışanların bayramını tebrik ediyorum. Bu dünyada alın teriyle kazanılmış helal lokmadan daha değerli bir şey yoktur. 1 Mayıs yıllarca ideolojik tartışmalara esir edilmiştir.

ASGARİ ÜCRET KONUŞULMASI GEREKİRKEN

Alın terinin , emeğin, sosyal güvencenin, taşeron işçiliğin, asgari ücretin konuşulması gerekirken, bugün sadece Taksim meydanı tartışmalarıyla geçirilmiştir. Oysa 1 Mayıs meydanın değil, insanın konuşulduğu bir gün olmalıydı.

EMEKLER SÖMÜRÜLÜYORSA SAĞCI OLSAN NE YAZAR, SOLCU OLSAN NE YAZAR

Emeklerin sömürülüyorsa, sağcı olsan ne yazar, solcu olsan ne yazar. Açlık sınırının altında asgari ücrete mahkum ediliyorsan kim olursan ol ne fark eder.

MESELE HAK DİYENLERLE HAKKI YİYENLER ARASINDADIR

Cemil Meriç'ten ilham olurken şunu söylüyorum 'Bu ülkede mesele sağcı solcu meselesi değildir, bu ülkede muhafazakar ya da liberal meselesi de değildir, bu ülkede mesele hak diyenlerle , hakkı yiyenler arasındadır.

Zulüm edenlerle, mazlumlar arasındadır. Ne yazık ki yıllarca böyle gelmiş böyle gitmektedir. İnşallah 24 Haziran bayramların bayram gibi kutlandığı, çalışanlara insanca koşullar sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bir seçime gidiyoruz, adaylık konusunda şahsıma gösterdiğiniz, ilgi ve teveccüh için sizlere tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.

EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ ÖNCE CENAB-I HAK SONRA SİZLERSİNİZ

Omuzlarıma kaldırılması çok ama çok zor olan bir mükellefiyet yüklediniz. Cenab-ı Hak'tan niyazım, bu görevi yerine getirmeyi bana nasip etmesidir. En büyük güvencemiz, önce Cenab-ı hak sonra da sizlersiniz. " dedi.