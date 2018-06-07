Karamollaoğlu: Adanalı Dışarıdan Gelen Eti Yemek İstemiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu , partisinin Adana'da düzenlediği mitingde konuştu.

Boynunda Adana'nın iki efsane takımı Adanaspor ve Adana Demirspor atkısıyla konuşan Temel Karamollaoğlu, "Köprüler yapıldı, hastaneler inşa edildi. Hastalıktan bile rant umanlar çıktı ortaya. Bu hastanelere şimdi milyarlar ödeniyor. İktidarımızda inşallah hastane lafı ortadan kalkacak, 'şifahane' diyeceğiz. Hastaneler hastaların gelip şifa bulduğu yerler olacak.

Bu mantalite bile önemli, olmadan olmaz.Bütün yatırımlarına bakın, parayı toprağa gömmekten başka hiçbir yatırım yapmıyorlar. Hayatları inşaat. Ya bu memlekette başka işler de var, başka konulara da ihtiyaç var. Karnımızın doyması için ekmeği dışarıdan getiririz diyor. 5 milyon ton buğday ithal ediyor. Adananın kebabı meşhur. 1 milyon hayvan ithal edelim, yetmedi '500 bin 800 ton et ithal edelim' diyor. Adanalı dışarıdan gelen eti yemek istemiyor." ifadelerini kullandı.

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