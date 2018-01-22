Karabük'te Can Pazarı ! İşçi Servisi Eve Daldı! 4 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te Kardemir işçilerini taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak bir eve girdi, 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre KARDEMİR'e işçi götüren Ş.P yönetimindeki servis aracı, kurtuluş mahallesi kurtuluş caddesinde rampa aşağı inerken henüz öğrenilemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önce park halindeki bir otomobile ardından yol kenarındaki M.S.'ye ait tek katlı eve girdi.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ş.P ile işçilerden Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa hayatını kaybetti. Yaralanan İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil ünal ise sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Ev sakinlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı kaza yerindeki servis otobüsü vinç yardımıyla kaldırıldı. Otobüste sıkışan cesetlerin AFAD ve İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldığı bildirildi. Karabük Valisi konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "KARDEMİR'e işçi getiren otobüs tahminlerimize göre frenlerinin boşalmasıyla eve çarpıyor. Kazada otobüsün içindeki 4 kişi ölüyor. 2'si hastanede, birinin durumu ağır. Bütün ekiplerimiz AFAD, UMKE, Jandarma, itfaiye hepsi burada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Başımız sağ olsun, üzgünüz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA