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Karabük'te Kamyon ile Otomobil Çarpıştı! Kazada 5 Kişi Yaralandı!

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 5 gencin yaralandığı bildiriliyor. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığı belirtildi...

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Karabük'te Kamyon ile Otomobil Çarpıştı! Kazada 5 Kişi Yaralandı!

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 5 gencin yaralandığı bildiriliyor. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığı belirtildi...

14 Nisan 2018 Cumartesi 10:28
Karabük'te Kamyon ile Otomobil Çarpıştı! Kazada 5 Kişi Yaralandı!

Karabük'te meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığı bildiriliyor.  Elde edilen bilgilere göre Harun Çelikkafa İdaresindeki otomobil ile kent merkezi istikametinden gelen Namal Kavşağından dönüş yapmak isteyen Soner Semiz yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Harun Çelikkafa ile aynı araçta bulunan 19 yaşındaki Hasan Akkaya, 33 yaşındaki Mehmet Işık, 20 yaşındaki Faruk Kayalı ve 23 yaşındaki Sezer Tunç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından tedavi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KarabükKarabük Kamyon
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