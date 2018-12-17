Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki (JGK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde 35'i muvazzaf 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesindeki bazı askerlerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu belirlemeler çerçevesinde soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

ÇOK SAYIDA ASKER GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, Jandarma Genel Komutanlığında daha önceden gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri doğrultusunda 20 astsubay ile 9 mahrem imamın ismine ulaştı. İki komutanlıkta yürütülen operasyonlarda 35’i muvazzaf, 9’u mahrem imam olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri tarafından devam ediyor.

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