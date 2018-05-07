Kapının Ardındakiler Şok Etti! 3 Travesti, 41 Kadın...

Samsun Polisinin fuhuş yapan kadınların ilanlarının yer aldığı 'eskort sitesi' olarak adlandırılan internet sitelerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu'na bağlı ekipler, 'Samsun Escort Siteleri' olarak adlandırılan fuhuş ilanı yer alan sitelere yönelik operasyon düzenledi.

Söz konusu sitelerde ilanı yayımlanan 44 escort bulunduğu öğrenilirken, site sahipleri ve yöneticileri Samsun, İzmir, İstanbul ve Kıbrıs'taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş, M.D ve M.Y'nin banka hesapları ile bitcoin sanal parasına el konulurken, fuhuş için pazarlanan ve mağdur sıfatıyla bulunan 41 kadın ve 3 travesti kapalı bulundukları yerden çıkarılarak emniyete götürüldü.

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