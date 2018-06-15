Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kandil'e Harekatta 26 Bölücü Terörist Öldürüldü

Kandil'e yönelik 12 Haziran'daki hava harekatında, PKK KCK sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, aralarında bölücü terör örgütünün bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 bölücü hainin öldürüldüğü bildirildi. 

banner396

Kandil'e Harekatta 26 Bölücü Terörist Öldürüldü

Kandil'e yönelik 12 Haziran'daki hava harekatında, PKK KCK sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, aralarında bölücü terör örgütünün bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 bölücü hainin öldürüldüğü bildirildi. 

15 Haziran 2018 Cuma 13:37
Kandil'e Harekatta 26 Bölücü Terörist Öldürüldü

Kandil'e yönelik 12 Haziran'daki hava harekatında, PKK KCK sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, aralarında bölücü terör örgütünün bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 bölücü hainin öldürüldüğü bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada bölücü teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, 12 Haziran 2108 tarihinde Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, aralarında PKK KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini tespit edildiğini bildirdi. Dün Hakkari'nin Çukurca bölgesine yönelik hava harekatında ise üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı terörist etkisiz hale getirildi. 

Öte yandan, 13 Haziran'da Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilenlerin birinin bölgede aranan Ferhat Dersim isimli kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KandilKandil Harekatta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav , Tercih Tarihleri
2018 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav , Tercih Tarihleri
500 Bin Kişiye Asgari Ücretle İş Verilecek ! (İşte Detaylar)
500 Bin Kişiye Asgari Ücretle İş Verilecek ! (İşte Detaylar)
Kılıçdaroğlu'ndan Atama Açıklaması! '1 Milyon Atama Yapılacak!'
Kılıçdaroğlu'ndan Atama Açıklaması! '1 Milyon Atama Yapılacak!'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim