Kandil'e Harekatta 26 Bölücü Terörist Öldürüldü

Kandil'e yönelik 12 Haziran'daki hava harekatında, PKK KCK sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, aralarında bölücü terör örgütünün bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 bölücü hainin öldürüldüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada bölücü teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, 12 Haziran 2108 tarihinde Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, aralarında PKK KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini tespit edildiğini bildirdi. Dün Hakkari'nin Çukurca bölgesine yönelik hava harekatında ise üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, 13 Haziran'da Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilenlerin birinin bölgede aranan Ferhat Dersim isimli kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

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