Kanal D'de Değişim! Ahmet Hakan Artık Ana Haber'de Olmayacak! İşte Yerine Geçecek İsim

Tecrübeli haber sunucusu Buket Aydın, 7 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Kanal D Ana Haber'i sunacak. Ahmet Hakan'ın kısa süre sonra görevden alınacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kanal D Ana Haber Bültenini bir süredir sunan Ahmet Hakan, Kanal D'deki görevini Buket Aydın'a bırakıyor. Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki programı ve Hürriyet'teki köşe yazılarını sürdüreceği söyleniyor. Bilindiği gibi Aydın Doğan, geçtiğimiz günlerde Doğan Medya Grubunu Demirören Grubuna satmaya karar vermişti. Karardan Doğan Medya bünyesindeki kanallarda kadro değişikliğine gidileceği belirtilmişti.

Kanal D Ana Haber Sunuculuğuna getirilen Buket Aydın'ın Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Değişimi hep çok sevdim, hayatım boyunca değişimin, devinimin peşinde oldum. Kanal D’de, haberdeki bu değişimin içinde olmak mutluluk verici. Hayatın her alanından haber diyebileceğimiz her şeyi toplayacağız, ekranlarda izleyiciye sunacağız. Çok daha geniş bir kitleye hitap edecek olmak bana büyük heyecan veriyor. Kanal D izleyicileri de bu heyecana ortak olursa ne mutlu bana…" ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA