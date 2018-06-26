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Kanada 48 Bin Kişi Arıyor! Senelik 283 Bin Lira Maaş !

Kanada'da senelik maaşları 80 bin Kanada Doları (283 bin lira) olmasına rağmen çalışma şartlarının zor olması sebebiyle TIR şoförü açığı oluştuğu belirtiliyor.

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Kanada 48 Bin Kişi Arıyor! Senelik 283 Bin Lira Maaş !

Kanada'da senelik maaşları 80 bin Kanada Doları (283 bin lira) olmasına rağmen çalışma şartlarının zor olması sebebiyle TIR şoförü açığı oluştuğu belirtiliyor.

26 Haziran 2018 Salı 21:54
Kanada 48 Bin Kişi Arıyor! Senelik 283 Bin Lira Maaş !

Kanada'da senelik maaşları 80 bin Kanada Doları (283 bin lira) olmasına rağmen çalışma şartlarının zor olması sebebiyle TIR şoförü açığı oluştuğu belirtiliyor.

Kanada Kamyoncular Birliği ülke genelinde 48 bin şoföre ihtiyaç olduğunu belirtirken, Atlantık Eyaletleri Kamyoncular Derneği TIR sürücüsü ihtiyacının giderilmesi için göçmen sürücü programı başlattı. Kanada'da senelik maaşları 80 bin Kanada doları civarında olmasına rağmen çalışma şartlarının zor olması sebebiyle tır şoförü en üst seviyeye ulaşmış durumda.

Kanada Kamyoncular Birliği'nce yapılan açıklamada taşımacılık sektörünün ülke genelindeki sürücü ihtiyacı 48 bine ulaşmış durumda. Dolgun olan ve her geçen gün artan ücretler de soruna çare olmayınca, Atlantik Eyaletleri Kamyoncular Derneği Tır sürücüsü ihtiyacının giderilmesi için göçmenlerden faydalanmak için program başladı.

Şimdilik Pilot projeyle İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna ve Güney Afrika'dan sürücüler istihdam edildiği, bu sayının artabileceği, farklı ülkelerin de programa dahil edilebileceği bildirildi.  

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KanadaKanada 48 Bin Kişi
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