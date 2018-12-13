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Kamyon, polis aracı ve otomobile çarptı: 1 şehit, 8 yaralı

Adana-Mersin karayolu üzerinde araçları arızalanan meslektaşlarına yardım için duran polis aracına kamyon çarptı. Kazada trafik polislerinden 1'i şehit olurken, 2'si polis olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kamyon, polis aracı ve otomobile çarptı: 1 şehit, 8 yaralı

Adana-Mersin karayolu üzerinde araçları arızalanan meslektaşlarına yardım için duran polis aracına kamyon çarptı. Kazada trafik polislerinden 1'i şehit olurken, 2'si polis olmak üzere 8 kişi yaralandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 21:25
Kamyon, polis aracı ve otomobile çarptı: 1 şehit, 8 yaralı

Adana-Mersin karayolu üzerinde araçları arızalanan meslektaşlarına yardım için duran polis aracına kamyon çarptı. Kazada trafik polislerinden 1'i şehit olurken, 2'si polis olmak üzere 8 kişi yaralandı.
 

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, saat 18:00 saatlerinde otoyol üzerinde aracı arızalanan meslektaşlarına yardıma giden 3 trafik polisinin polis otosuna, arkadan gelen 33 VC 600 plakalı kamyon çarptı. Bu sırada sivillerle dışarıda bulunan polislere de kamyon çarptı.

Dehşet veren kazada 1 polis ağır yaralanırken, 2’si polis 8 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazadan sonra bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 50 yaşındaki baş polis memuru Turan Kara, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit haberini alan Turan Kara’nın yakınları ve meslektaşları hastaneye koşarken, şehit polisin yarın ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Mersin’de toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTO:AA

‘NASIL OLDU ANLAMADIM’

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahane de olay yerinde gelerek incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan kamyon şoförü verdiği ilk ifadesinde, “Nasıl oldu anlamadım. Bir anda karşıma çıktılar” ifadelerini kullandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynaklar; AJANSLAR

KPSSCAFE.COM.T | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Anahtar Kelimeler:
kamyon polis aracı otomobile çarptı şehit 8 yaralı
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