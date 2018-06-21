Kamyon Mescide Daldı (Adıyaman'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freni patlayan kamyonet bir iş yerinin mescidine daldı, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kahta ilçesi Baraj yolunda 50 yaşındaki Nusret Çevik idaresindeki kamyonun freni patladı.

Freni patlayan kamyon yokuş aşağı hızla ilerleyerek yol kenarındaki bir iş yerinin ibadet alanına daldı. Yaşanan feci kazada kamyondaki 13 yaşındaki Engin P., 20 yaşındaki Yunus Acıyan, Bünyamin Acıyan ve Vatan Polat, araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık , AFAD , UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kazada yaralanan kişiler bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı. Kazada kamyon sürücüsü Çevik, Vatan Polat ve Bünyamin Acıyan hayatını kaybederken, 13 yaşındaki Engin P. ve Yunus Acıyan'ın yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazaya dair soruşturma devam ediyor.