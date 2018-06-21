Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kamyon Mescide Daldı (Adıyaman'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freni patlayan kamyonet bir iş yerinin mescidine daldı, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.  Kahta ilçesi Baraj yolunda 50 yaşındaki Nusret Çevik idaresindeki kamyonun freni patladı.

banner396

Kamyon Mescide Daldı (Adıyaman'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freni patlayan kamyonet bir iş yerinin mescidine daldı, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.  Kahta ilçesi Baraj yolunda 50 yaşındaki Nusret Çevik idaresindeki kamyonun freni patladı.

21 Haziran 2018 Perşembe 17:42
Kamyon Mescide Daldı (Adıyaman'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freni patlayan kamyonet bir iş yerinin mescidine daldı, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.  Kahta ilçesi Baraj yolunda 50 yaşındaki Nusret Çevik idaresindeki kamyonun freni patladı.

Freni patlayan kamyon yokuş aşağı hızla ilerleyerek yol kenarındaki bir iş yerinin ibadet alanına daldı. Yaşanan feci kazada kamyondaki 13 yaşındaki Engin P., 20 yaşındaki Yunus Acıyan, Bünyamin Acıyan ve Vatan Polat, araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık , AFAD , UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kazada yaralanan kişiler bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı. Kazada kamyon sürücüsü Çevik, Vatan Polat ve Bünyamin Acıyan hayatını kaybederken, 13 yaşındaki Engin P. ve Yunus Acıyan'ın yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazaya dair soruşturma devam ediyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.06.2018 17:49
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika KamyonSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya'da Silahlı Kavga! Cami İmamı Öldürüldü
Sakarya'da Silahlı Kavga! Cami İmamı Öldürüldü
BEKLENEN İLAN YAYIMLANDI! 2 BİN 219 PERSONEL ALINACAK (İŞTE ŞARTLAR)
BEKLENEN İLAN YAYIMLANDI! 2 BİN 219 PERSONEL ALINACAK (İŞTE ŞARTLAR)
İdlib'de Bombalı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var
İdlib'de Bombalı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim