Kamuya Sınavsız İşçi Aranıyor!

İşsizlik Türkiye'nin yıllardır kanayan yarası halinde, TÜİK verilerine göre işsizlik sayısında düşme görülse de Türkiye'de hala 3 milyonun üzerinde işsiz bulunuyor.

İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı konumundaki İŞKUR, işsizliğin yoğun olduğu dönem ve yerlerde Toplum yararına program çerçevesinde geçici işçi istihdamı yapıyor. İşçiler sınavsız olarak noter kurasıyla alınıyor. Alım yapılacak şehirler ve alım yapılacak personel sayısı aşağıdaki gibi olacak:

Programın amacı iş bulmakta zorluk çeken işsizlerin en azından yılın belirli dönemlerinde istihdamını sağlayarak maddi destek olunması. Programa katılabilmek için işkur kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak ve açıköğretim hariç öğrenci olmamak gerekiyor. işçilere asgari ücret verilecek. Söz konusu alım için son başvuru tarihi 4 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

DETAYLAR İŞKUR'DAN ÖĞRENİLEBİLİYOR.

KPSSCAFE - ANKARA