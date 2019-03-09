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Kamuya Onbinlerce Memur Alınıyor!

Kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını belirleyip Devlet Personel Başkanlığı'na bildiriyor. Ardından Devlet Personel Başkanlığı tarafından gerekli ilanlar yayınlanıyor. Şuan yayınlanmış ilanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına onbinlerce memur alımı yapılıyor. İşte detaylar...

Kamuya Onbinlerce Memur Alınıyor!

Kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını belirleyip Devlet Personel Başkanlığı'na bildiriyor. Ardından Devlet Personel Başkanlığı tarafından gerekli ilanlar yayınlanıyor. Şuan yayınlanmış ilanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına onbinlerce memur alımı yapılıyor. İşte detaylar...

09 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Kamuya Onbinlerce Memur Alınıyor!

Kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını belirleyip Devlet Personel Başkanlığı'na bildiriyor. Ardından Devlet Personel Başkanlığı tarafından gerekli ilanlar yayınlanıyor. Şuan yayınlanmış ilanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına onbinlerce memur alımı yapılıyor. İşte detaylar...

Devlet, memur alımların devam ediyor. Devlet Personel Başkanlığı, kamu kurumlarına ihtiyaç doğrultusunda kamu personeli alımı yapacak! Peki hangi alanlarda ne kadar kontenjan var? Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek? İşte tüm soruların cevapları...

Öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere çeşitli kademelerde 40 bine yakın personel alımı 2019'da yapılacak. Bakanlıkların büyük alımlarının yanı sıra yüzlerce pozisyon ve kadro için de ilanlara çıkıldı.

Tüm bu ilanlar Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanıyor. Başvurular için tarihler de duyuruldu.

Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile bazı kurum ve kuruluşlara alınacak personele ilişkin ilanlarını yayınladı. Buna göre kamuya alınacak personel sayısı ve başvuru süreçleri de belli oldu.

MSB, ne kadar personel alınacak?

MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Sözleşmeli erliğe 25 yaşını bitirmemiş adaylar başvuru yapabilecek. Adaylarla ilgili aranan diğer niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden duyuruldu. Adaylar, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle adaylar giriş yaparak başvuru yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın jandarma alımı ne kadar?

İçişleri Bakanlığı da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 jandarma alımı yapacak. Ön başvurular, "vatandas.jandarma.gov.tr" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. Başvurular, 13 Mart'a kadar devam ediyor.

Hangi kurumlar ne kadar personel alacak?

Kamuya MSB, İçişleri, MEB dışında da personel alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde (www.dpb.gov.tr) birçok üniversite, belediyeler ile Türkiye Elektrik Dağıtım, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının personel alım ilanları yayınlanıyor.

İlanlarda adaylar için aranan şartlar ve başvuru süreleri de yer alıyor.

MEB, kaç öğretmen atayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu yıl ilk etapta 20 bin öğretmen alacak. Ön başvurular 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Sözlü sınavlar ise, 12-30 Haziran'da düzenlenecek. Başvurular, MEB'in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.03.2019 12:00
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