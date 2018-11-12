Kamu Personeli İlanlarına Başvuru Çilesi!

Birçok Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Belediye Başkanlıkları, İl Müdürlükleri gibi birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere kamu personeli alım ilanları yayımlanıyor. İlanların bazıları görevlendirilecek ilde ikamet etme şartı ararken bazıları bu şarttan muaf oluyor. Ancak görev yapılacak ilde ikamet şartı aranmayan ilanlara şahsen başvuru şartı memur olma hayali kuran adayları zor durumda bırakıyor.

KPSSCAFE olarak memur olma hayali kuran adayların, kamu personeli olmak için uğraş veren adayların yaşadıkları sıkıntıları ve problemleri dile getirmeye devam ediyoruz.

"ŞAHSEN BAŞVURU YAPMAK ZOR OLUYOR"

Birçok takipçimiz bize ilettiği mesajlarda ve yorumlarda başvurmak için gerekli şartları taşıdıkları ilana başvuramadıklarını belirtiyorlar. Çünkü ilanda yer alan şahsen başvuru şartı, posta ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi, e-mail ile yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağının ilan edilmesi adayların kilometrelerce yol kat ederek başvurmasına yada başvuru yapmaktan vazgeçmesine neden oluyor.

ÇEVRİMİÇİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup üniversite öğrencisinin yaptığı araştırmalarda dünya üzerinde işlemlerini online olarak tamamlamaya başlayan resmi kurum sayısı 2010 yılı öncesine göre 2018 yılına kadar8 yıllık zaman diliminde %96 oranında artmış.

Ülkemizde de durum bundan farklı değil. Artık hertürlü resmi işlemlerimizi bir kaç tık işlemi ile halledebiliyoruz. Bundan çok değil 7-8 yıl önce iş başvurusu için gerekli olan adli sicil kayıt belgesi almak için Adliyeye gitmek gerekiyordu. E-Devlet uygulaması ile birlikte artık, adli sicil belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, diploma gibi belgeleri online olarak alınabiliyor. Artık Çevrimiçi bir çağda yaşıyoruz ve devletler vatandaşlarının işlerini bu ölçüde kolaylaştırmalıdır.

BAŞVURULAR POSTA VEYA E-MAİL YOLUYLA ALINABİLİR

Kamu Personeli ilanlarına daha fazla adayın başvurması nitelik kamu personeli seçiminde avantaj sağlayacaktır. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşların, resm, kurumların yayımladığı ilanlara posta yoluyla ve e-mail ile başvuru yapılabilmelidir. Başvurular toplandıktan sonra başvurular şahsen, posta yoluyla ve e-mail ile başvuru şeklinde sınıflandırılabilir. bu sınıflandırma neticesinde posta yoluyla ve e-mail ile başvuru yapan adaylar ile yüz yüze görüşmek gerekiyorsa, aday ile iletişime geçilir ve şahsen müracaat etmesi talep edilebilir.

Bu konuda devlet kurumlarının daha sağ duyulu davranması gerekmekedir.

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