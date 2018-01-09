Kalp Krizi Sonucu Kaldırıldığı Hastanede Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı

Balıkesir'de 2009 yılında tıp fakültesi hastanesinde safrakesesi ameliyatı geçiren Hüsniye Avcı, ikamet ettiği İstanbul'da rahatsızlanarak 2017 yılının Kasım ayında özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi nedeniyle gittiği hastanede röntgeni çekilen Avcı'nın kalbinde 3.5 santim uzunluğunda bir iğne bulunduğu öğrenildi.

Eşinin hayatında başka hiç bir ameliyat geçirmediğini söyleyen Cemil Avcı, "Eşim 2009 senesinde Balıkesir Tıp Fakültesi'nde safrakesesi ameliyatı geçirdi. Başka da bir ameliyat geçirmedi. Daha sonra İstanbul'da ikamet ettiğimizden dolayı İstanbul'da bir rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırdık. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalbinde 3 ya da 4 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Daha sonra bu cismin iğne olduğu söylendi" dedi.

O iğnenin kalbin içinde olduğunun ameliyatta tespit edildiğini ve riskli olduğu için alınmadığını söyleyen Avcı, "Edindiğimiz bilgilere göre başımıza gelen bu vaka dünya genelinde dördüncü kez görülmüş. Türkiye'de de ilk defa bizim başımıza gelmiş. Bunu doktorlar da teyit etti zaten. Ayrıca internetten edindiğimiz bilgiler de bunu doğruladı. Bizim Sağlık Bakanlığı'ndan bir isteğimiz var. Bu ameliyatı yapabilecek doktor veya hastane arıyoruz. Derdimize deva olacak bir hekim arıyoruz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Orçun Gürbüz raporu incelediği hasta ile ilgili , "Hastanın tomografisini göremedim sadece raporunu gördüm. Raporda da maalesef iğne ile alakalı bir şey yazılmamış. Ama anjiyosunda hareket eden metal bir cisim var 3-4 santim uzunluğunda. Bu iki yolla gitmiş olabilir. Eğer tomografiyi görseydim kesin bir şey söyleyebilirdim. Eğer kalbin içindeyse, bu damar yoluyla ilerlemiş olabilir. Herhangi bir kateter takılırken veya bir enjeksiyon yapılırken iğne kırılıp gitmiş olabilir. Veyahut kalbin zarında, etrafındaysa o durumda da herhangi bir işlemde herhangi bir iğne batması sonucu dolaşarak gitmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

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