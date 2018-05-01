Kalp Krizi Geçiren 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre , Osmaniye'nin Esenevler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi 23 Yaşıdnaki Muharrem Kalay, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gencin kalp krizi geçirdiği tespit edilirken, doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Talihsiz gencin cansız bedeni Osmaniye'nin bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde toprağa verildi.

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