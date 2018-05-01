Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kalp Krizi Geçiren 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.  

banner396

Kalp Krizi Geçiren 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.  

01 Mayıs 2018 Salı 10:54
Kalp Krizi Geçiren 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.  

Elde edilen bilgilere göre , Osmaniye'nin Esenevler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi 23 Yaşıdnaki Muharrem Kalay, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gencin kalp krizi geçirdiği tespit edilirken, doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Talihsiz gencin cansız bedeni Osmaniye'nin bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde toprağa verildi.

Kamudan haberler, Osmaniye haberleri, gündemdeki son dakika gelişmeleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.05.2018 11:41
Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziKalp Krizi Geçiren 23 Yaşındaki Genç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'den CHP Yorumu 'Sabrı Taşırdılar, Artık Açıklasınlar'
Devlet Bahçeli'den CHP Yorumu 'Sabrı Taşırdılar, Artık Açıklasınlar'
40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldürdü 'Hiç Pişman Değilim'
40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldürdü 'Hiç Pişman Değilim'
MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı için Toplanıyor
MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı için Toplanıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim