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Kahvehane Saldırısında 1 Kişi Ölmüş , 4 Kişi Yaralanmıştı! Ankara Valiliği'nden Açıklama Geldi!

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya dair açıklama yayımladı. 2 Ocak 2018 saat 00.30'da meydana gelen silahlı saldırının, uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığına yer verilen açıklamada, faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Kahvehane Saldırısında 1 Kişi Ölmüş , 4 Kişi Yaralanmıştı! Ankara Valiliği'nden Açıklama Geldi!

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya dair açıklama yayımladı. 2 Ocak 2018 saat 00.30'da meydana gelen silahlı saldırının, uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığına yer verilen açıklamada, faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

02 Ocak 2018 Salı 21:08
Kahvehane Saldırısında 1 Kişi Ölmüş , 4 Kişi Yaralanmıştı! Ankara Valiliği'nden Açıklama Geldi!

Kahvehane Saldırısında 1 Kişi Ölmüş , 4 Kişi Yaralanmıştı! Ankara Valiliği'nden Açıklama Geldi!

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya dair açıklama yayımladı. 2 Ocak 2018 saat 00.30'da meydana gelen silahlı saldırının, uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığına yer verilen açıklamada, faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"02.01.2018 günü saat 00.30 sularında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana gelen 'kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme' olayında Ü.A. isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk araştırma ve incelemeler sonucunda, olayın uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Kimliği belirsiz saldırganların Ü.A.'yı doğrudan hedef alarak ateş ettiği, bu esnada kahvehanede bulunan iki kişi ile kahvehane dışında bulunan bir kişinin yaralandığı anlaşılmıştır. Faillerin kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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