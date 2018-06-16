Kahreden Haberler Art Arda Geldi! 32 Kişi Hayatını Kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılara rağmen yüksek hız ve tedbirsiz sürüş sebebiyle Türkiye genelinde gerçekleşen kazalarda 32 kişi hayatını kaybederken, 259 kişi de yaralandı.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabalarının yanında vakit geçirmek ve tatil için yollara çıkmıştı. EGM'nin ve diğer kurumların bayram tatili öncesinde yaptığı hız ve tedbirli sürüş uyarılarına rağmen çok sayıda kaza meydana geldi.

14 Haziran Perşembe gününden itibaren başlayan kazaların büyük bir çoğunluğunun hız ve uykusuzluk sebebiyle meydana geldiği belirtilirken, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden bugün saat 05.00'a kadar meydana gelen trafik kazalarında 32 kişi hayatını kaybetti, 259 kişi de yaralandı.

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