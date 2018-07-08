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Kahreden Haber Geldi! Ağrı'da Bir Asker Şehit!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde el bombasının kazara patlaması sonucunda bir asker şehit olurken, iki askerin yaralandığı bildirildi.  

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Kahreden Haber Geldi! Ağrı'da Bir Asker Şehit!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde el bombasının kazara patlaması sonucunda bir asker şehit olurken, iki askerin yaralandığı bildirildi.  

08 Temmuz 2018 Pazar 09:23
Kahreden Haber Geldi! Ağrı'da Bir Asker Şehit!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde el bombasının kazara patlaması sonucunda bir asker şehit olurken, iki askerin yaralandığı bildirildi.  

Ağrı Doğubeyazıt'ta el bombasının kazara patlaması sonucunda bir askerimizin şehit olduğu iki askerimizin yaralandığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, 2 askerin kaza sonucu patlayan el bombasıyla yaralandığı, 1 askerin şehit olduğu belirtilirken, ayrıca şu ifadelere yer verildi : Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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Son Güncelleme: 08.07.2018 09:44
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Sabiha 49 dakika önce

Amin inşAllah

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